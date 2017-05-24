時事評論員：蔡英文搞台獨的下場可想而知
去年蔡英文520總統上任後，因遲遲未認九二共識，導致兩岸關係速凍，也讓台灣無緣參與今年第70屆世界衛生大會（WHA），對此衛福部長陳時中重批中國。時事評論員江楓認為，中國對於和平統一台灣耐性漸失，一些激進派對武統台灣的呼聲升高，蔡英文政府若還不知進退，繼續打台獨的主意，下場可想而知。
江楓在《東網》評論提及，衛福部長陳時中以健康、衛生等藉口欲提升台灣政治空間，帶隊硬闖世衛大會，遭拒是意料中的事。因江楓認為台灣是中國領土不可分割的一部分，但蔡政府刻意迴避九二共識，自然失去了參會資格，被拒之門外可謂咎由自取，半點怨不得人。
江楓舉例，清政府當初對台灣也抱持和平統一的期望，並與鄭氏政權多次和談，要對方承認一個中央，情形與現在兩岸關係相似。但鄭成功的後人起了台獨念頭，於是康熙在平定三藩之後，決定以武力收復台灣。
傳說康熙皇帝曾對收復台灣表示「人可不留，國土一寸不能丟！」，江楓認為康熙堅決認為台灣是中國不可分割的一部分，絕不允許台灣搞獨立。如今中國政府以至民間，對和平統一台灣越來越沒有耐性，一些激進派對於武統台灣的呼聲極高，蔡英文政府若是不知進退，繼續打台獨的主意，下場可想而知。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。