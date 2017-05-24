時事評論員：蔡英文搞台獨的下場可想而知

時事評論員江楓認為，中國對於和平統一台灣耐性漸失，一些激進派對武統台灣的呼聲升高，蔡英文政府若繼續打台獨的主意，下場可想而知。（報系資料照）

去年蔡英文520總統上任後，因遲遲未認九二共識，導致兩岸關係速凍，也讓台灣無緣參與今年第70屆世界衛生大會（WHA），對此衛福部長陳時中重批中國。時事評論員江楓認為，中國對於和平統一台灣耐性漸失，一些激進派對武統台灣的呼聲升高，蔡英文政府若還不知進退，繼續打台獨的主意，下場可想而知。

江楓在《東網》評論提及，衛福部長陳時中以健康、衛生等藉口欲提升台灣政治空間，帶隊硬闖世衛大會，遭拒是意料中的事。因江楓認為台灣是中國領土不可分割的一部分，但蔡政府刻意迴避九二共識，自然失去了參會資格，被拒之門外可謂咎由自取，半點怨不得人。

江楓舉例，清政府當初對台灣也抱持和平統一的期望，並與鄭氏政權多次和談，要對方承認一個中央，情形與現在兩岸關係相似。但鄭成功的後人起了台獨念頭，於是康熙在平定三藩之後，決定以武力收復台灣。

傳說康熙皇帝曾對收復台灣表示「人可不留，國土一寸不能丟！」，江楓認為康熙堅決認為台灣是中國不可分割的一部分，絕不允許台灣搞獨立。如今中國政府以至民間，對和平統一台灣越來越沒有耐性，一些激進派對於武統台灣的呼聲極高，蔡英文政府若是不知進退，繼續打台獨的主意，下場可想而知。

(中時電子報)