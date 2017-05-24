燈會透支2000萬 柯P向妻求援遭怒嗆離婚
今年台北燈節首度在西門町舉行，主燈「小奇雞」吸引眾多民眾拍照打卡。不過卻傳出9天展期狂燒1億2000萬元，扣除企業贊助及公務預算，還透支近2000萬元，台北市長柯文哲相當頭痛，甚至回家問妻子陳佩琪「家裡有沒有2000萬元？」陳佩琪氣到一度嗆「乾脆離婚好了！」
據《鏡週刊》報導，台北燈節檢討報告日前出爐，9天展期狂燒1億2000萬元，扣除企業贊助及公務預算，還透支近2000萬元。知情人士透露，柯文哲為了解決台北燈節預算透支，有次回家時隨口問陳佩琪家裡有沒有2000萬，陳佩琪聽到後以為柯文哲又被哪個單位罰了，後來柯文哲才坦承是台北燈節花太凶，市府還要多付2000萬元。陳佩琪欲追問細節時，柯文哲僅表示是觀傳局搞出來的債務，「真想掐死觀傳局長」。
據報導指出，陳佩琪事後向友人抱怨，她當下被柯P氣到火冒三丈，一度跟柯說乾脆離婚好了，還反問柯文哲「若你要跟我拿2000萬元，只能拿房子去扺押，拿去還公家的錢」。陳佩琪友人透露，柯文哲選舉時收受未成年政治獻金，上月遭監察院罰款62萬，當時陳佩琪拿出私房錢代繳，如今柯文哲又向家裡要2000萬，陳佩琪當時向友人抱怨時表示，燈會搞到要市長付2000萬非常離譜，「我不想再當什麼市長夫人了，犯不著讓自己和小孩跟著他往懸崖跳。」
據得標廠商集智館政策總監梁學渡表示，這次燈會是首度在開放空間舉辦，早有料到預算會透支，但他表示參與協辦燈會團隊會自行吸收透支部分，不會讓柯文哲付錢。
(中時電子報)
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