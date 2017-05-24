北部人出遊愛去哪玩？5縣市最受歡迎

墾丁現在風光正好，適合排假出遊。（本報系資料照）

義大航空嘉年華會，玩家好手齊炫技。(本報系資料照)

周末假日計畫去哪玩？智慧旅遊時代來臨，台灣有高達9成民眾會選擇自行規劃行程，國內旅遊業者昨(23)日公布國旅年度熱門目的地與商圈排名，其中北部旅客出遊最愛5縣市，分別是高雄、花蓮、澎湖、台南、屏東。

目的地旅遊風潮興起，根據雄獅旅遊2016年產業分析報告顯示，北部旅客喜好的國內旅遊熱門目的地的前5名分別為高雄、花蓮、澎湖、台南、屏東，另熱門商圈排行則是由屏東墾丁商圈奪冠，依序為高雄義大商圈、台南小西門商圈、台北101商圈跟台中逢甲商圈。

「台灣澎湖群島旅遊特輯」榮獲第44屆美國艾美獎大獎，澎湖之美躍升國際舞台。（本報系資料照）

奇美博物館「台南好客免預約」方案，只要是來台南的遊客，來館一律免預約、直接購票參觀。(奇美博物館提供)

根據調查結果顯示，台灣過半數選擇國內自由行的消費者，願意採1到3次不等的分階段式購買行程票券，走到哪、查到哪、玩到哪、買到哪，近來國內有旅遊業者也推出旅遊行程APP，提供整合遊程中的碎片化服務轉型，一指搞定出遊行程。

(中時電子報)