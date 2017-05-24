嘉義縣市合併 內政部：地方政府須有協議認同

嘉義縣市合併再度掀起討論。內政部長葉俊榮今天在立法院內政委員會受訪表示，縣市政府合併都要地方政府有一定協議、認同，才可能推動；至於未來台灣行政區劃整體版圖如何規劃，亦是一個重要課題。

不過，葉俊榮也說，如果是一般縣市合併升格，都在《地方制度法》內有依據、規定，但單純縣市合併，目前在法律上並無明確依據，未來《行政區劃法》的立法過程當中，可以把此內涵納入。

被問到嘉義縣市是否有向內政部溝通一事，葉俊榮說，縣市版圖如何規劃長期都是課題，如今6都形成，對台灣區劃問題確實有一些聲音，但機制的推動一切都要在法律基礎之下，另外縣市本身須討論、有共識才可行。

(中時)