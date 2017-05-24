家庭照顧者關懷協會 萬粽送弱勢
端午節將至，南投縣家庭照顧者關懷協會舉辦「粽心傳愛」活動，將製作1萬5000顆粽子，分送縣內弱勢家庭；協會執行長羅美玲表示，志工媽媽們的無私付出，讓人敬佩，期盼能為社會帶來溫暖，激勵更多人樂觀看人生。
南投縣家庭照顧者關懷協會，號召百位志工媽媽，在協會軍功據點「福順宮」包粽子，要在端午節前，將1萬5000顆愛心粽，送往縣內弱勢家庭。
「粽心傳愛」包粽志工團隊來自地方社區，平均年齡約70歲，最年長的阿嬤85歲，都具豐富經驗，參與製粽送弱勢活動超過10年。
為了達成目標，讓弱勢朋友收到最新鮮的祝福，粽心團隊每天從早上6點忙到晚上6點，相當辛苦！
協會155名居家照顧服務員也全數出動，負責將粽串親送到府，對象包括獨居老人、邊緣戶等弱勢族群，共享美味的粽子，感受佳節氣氛。
(中時)
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