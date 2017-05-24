家庭照顧者關懷協會，萬粽送弱勢

南投縣照顧者協會關懷弱勢，端午節前「粽心傳愛」。（廖志晃攝）

端午節將至，南投縣家庭照顧者關懷協會舉辦「粽心傳愛」活動，將製作1萬5000顆粽子，分送縣內弱勢家庭；協會執行長羅美玲表示，志工媽媽們的無私付出，讓人敬佩，期盼能為社會帶來溫暖，激勵更多人樂觀看人生。

南投縣家庭照顧者關懷協會，號召百位志工媽媽，在協會軍功據點「福順宮」包粽子，要在端午節前，將1萬5000顆愛心粽，送往縣內弱勢家庭。

「粽心傳愛」包粽志工團隊來自地方社區，平均年齡約70歲，最年長的阿嬤85歲，都具豐富經驗，參與製粽送弱勢活動超過10年。

為了達成目標，讓弱勢朋友收到最新鮮的祝福，粽心團隊每天從早上6點忙到晚上6點，相當辛苦！

協會155名居家照顧服務員也全數出動，負責將粽串親送到府，對象包括獨居老人、邊緣戶等弱勢族群，共享美味的粽子，感受佳節氣氛。

(中時)