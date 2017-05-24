大江購物中心明起率先開打年中慶

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

母親節檔期才剛落幕，中壢大江國際購物中心在明 (25)日再率先開打「年中慶」，聯名卡友滿額現金券最高回饋17.5％。

大江國際購物中心表示，明日至6月11日除祭出現金券滿額回饋、夏季美妝商品組合、謝師宴優惠專案、小清新插畫展覽，還有華歌爾集團獨展「莎薇30周年生日特賣會」。

大江國際指出，期間全館滿4,500元送現金券400元，另與10家銀行作刷卡滿額禮，尤其大江聯名卡友，當天累積消費化妝品、香氛或內衣店櫃滿6,000元，最高可兌換1,050元現金券，回饋率17.5％。

(工商)