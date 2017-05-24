花蓮老翁摸黑撈魚苗遭浪噬 子嘆絕食仍擋不住
命喪花蓮溪！73歲漁民林阿成，今晨4點多天未亮時到花蓮溪出海口撈魚苗貼補家用，突然遭到一陣大浪吞噬，連人帶漁具捲入海中，警消近7時在約10公里外的鹽寮海面發現老翁蹤影，但救起時已經溺斃，家屬難過說，一直反對爸爸「搏命」捕魚苗，甚至不吃飯抗議，但仍擋不住老翁出海。
73歲的林翁凌晨在花蓮溪出海口北岸捕撈捕撈高經濟的「日本禿頭鯊魚」苗，大約5點40分左右，一陣大浪將他撲倒， 連同漁具遭大浪捲入海中一路向南漂流，附近漁民驚覺不妙，緊急打電話報案，只見林翁在海面上載浮載沉，約30分鐘後就不見人影。
消防局、空勤總隊獲報報，出動搜救人員出海搜尋，直到6時50分直昇機在壽豐鄉鹽寮海面1公里處外海發現老翁蹤影，並在7點時將他吊掛上岸，但老翁救起時已經沒有呼吸、心跳，被送往花蓮門諾醫院搶救仍宣告不治。
家屬獲報後到岸邊呼喚林姓老翁，仍盼不到奇蹟發生；溺水老翁妻子難過表示，林男經常來海邊捕撈魚苗貼補家用，但家屬認為相當危險，極力反對老翁出海，甚至兒子還曾拒絕吃飯抗議，但老翁仍堅持捕魚苗，今早還有聽見他出門聲音，沒想到就接獲噩耗！
(中時)
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