苗栗苑裡轎車自撞電線桿 1死1命危2傷

鄭姓男子駕駛的轎車因撞擊電桿造成1死1命危2受傷，鄭男送醫前無生命跡象，仍在搶救中。（江詩筑翻攝）

苑裡鎮上館里苗43線今天上午7時許發生一起自小客車自撞電線桿，造成坐在駕駛座後方的1名林姓女老婦人當場死亡，負責開車的鄭姓男子OHCA送大甲李綜合醫院，坐在副駕駛駛座的84歲賴姓夫人目前仍在插管急救，73歲賴姓女乘客也受傷，由於一車4人為鄭姓夫婦及鄰居，多為高齡長者，1死1命危2受傷，至於肇事原因警方尚在釐清。

(中時)