隱世悠然有Villa 宜蘭力麗威斯汀試營運啦

宜蘭第一家國際品牌度假酒店〈宜蘭力麗威斯汀〉，Check In大廳很有東南亞度假酒店氛圍。（圖／姚舜攝）

〈宜蘭力麗威斯汀〉有6間附有私人泳池的獨幢式Villa，是宜蘭首家有Villa的高檔度假酒店。（圖／姚 舜攝）

〈宜蘭力麗威斯汀〉度假酒店全區花木扶疏、綠意盎然，且全區皆有水池貫穿，宛如隱世桃源。（圖／姚舜攝）

〈宜蘭力麗威斯汀〉規畫有多間新子主題房，讓親子家庭可以愉快享受假期。（圖／姚舜攝）

〈宜蘭力麗威斯汀〉的溫泉湯屋，設備配備與裝潢設計風格與其它客房一致水準，且都通過Westin總部檢查。（圖／姚舜攝）

〈宜蘭力麗威斯汀〉的男女大眾湯區皆有戶外造景的露天風呂池，且每天對調供男賓與女客體驗不同泡湯樂趣。（圖／姚舜攝）

〈宜蘭力麗威斯汀〉的SPA芳療室，皆配有溫泉池與淋浴間，且空間寬敞。（圖／姚舜攝）

〈宜蘭力麗威斯汀〉酒店房型多樣，可滿足不同旅人住宿需求。(圖／姚舜攝)

飯店內到處都有溫度濕度與空氣品質監測器。(圖／姚舜攝)

「五臟俱全」的宜蘭力麗威斯汀酒店設有兒童遊戲室。(圖／姚舜攝)

宜蘭終於也有「國際牌」度假酒店啦！由力麒建設集團投資、並掛上萬豪國際集（Marriott International,Inc）旗下酒店品牌Westin的〈宜蘭力麗威斯汀〉度假酒店已正式試營運並接客旅客訂房，這是宜蘭第一家國際連鎖品牌酒店，也是Westin在台第2家休閒度假飯店，同時也是力麒建設集團投資的第一家國際五星級飯店。國人日後赴宜蘭度假，已有全新旅宿與餐飲選擇。

位在宜蘭員山鄉、占地近3公頃（9075坪）的〈宜蘭力麗威斯汀〉，為BOT投資開發案，為打造精緻高檔度假環境，力麒建設投資開發金額從原本設定的9.5億元，一路追加到近15億元。如今飯店終於完工開賣，確實也展現了有別宜蘭其它度假酒店的格局，其「隱世」氛圍與「五臟俱全」的休閒娛樂設施配置，也讓喜歡「純度假」的旅人更有感。

得天獨厚的環境與恬適安逸的氛圍，吸引觀光飯店集團與企業集團紛紛搶進包括礁溪在內的宜蘭，投資興建旅館飯店。只是，旅館飯店增加雖帶動了地方觀光產業，卻也讓原本樸實的地方「城市化」更重。〈宜蘭力麗威斯汀〉沒有選在礁溪插旗，反而選擇遠離喧囂的員山鄉設點。雖然，這裡離宜蘭市中心僅有15分鐘車程，卻「逃離」了紅塵，予人「隱世桃源」的感受。

受限於土地開發面積，多數的休閒度假飯店建築都是與天爭高、向上發展的大樓式建築，坐擁3公頃開發面積的〈宜蘭力麗威斯汀〉卻志在重現昔時日式溫泉建築聚落的意象，以2至3樓的連幢式建築平面開展，廊道通幽、曲折迂迴，空間格局在隔柵、窗花掩映下，既可「穿景」、亦可「望景」，走在廊道中，宛如置身印尼峇里島或泰國普吉島度假酒店。

扶疏的花草樹木，以及貫穿腹地全區的水池，使〈宜蘭力麗威斯汀〉的氛圍更貼近自然，水池中處處是倒影、舉目所見時時有綠意，靜謐閒雅、清麗絕俗，是個「純度假」的好地方。

〈宜蘭力麗威斯汀〉只有91間客房，在「精選」與「豪華」兩大主軸規畫下卻有11種房型，最小的房型13坪起跳，這意味客人可以有根據同行度假者人數多寡，以及個人喜好，有不同的房型可以選擇。而6間「親子主題房」是為親子家庭而設，飯店並規畫有湯屋，提供客人泡湯。而6間皆有泳池的獨幢式Villa，提供旅人更高檔私密的度假體驗。Villa中客廳起居室、臥房與浴室外，並規畫有簡易廚房設備，可讓客人DIY料理食物。

〈宜蘭力麗威斯汀〉的客房數雖然不多，館內卻有戶外泳池、三溫暖、健身房、兒童遊戲區、撞球與桌球區、SPA芳療室與商務中心，休閒娛樂與美容健身設施卻一應俱全，其中男女大眾湯區除各有3種不同溫度的溫泉池，並各有一戶外露天風呂。此男女大眾湯並每天並會對調供男賓與女客使用，讓客人有不同體驗。

為傳遞非凡旅宿體驗，Westin酒店訂有：Sleep Well、Eat Well、Move Well、Feel Well、Work Well、Play Well等6大品牌承諾，並要求全球飯店落實。以「Sleep Well」為例，〈宜蘭力麗威斯汀〉所有客房中都配備有Simmons席夢思名床的「威斯汀天夢之床」(Heavenly Bed），躺在柔軟舒適的床上，很快就安穩入夢，非常體貼。

配合飯店試營運，〈宜蘭威斯汀〉推出住房方優惠專案，自即日起至6日30日，平日住房一泊一食7125元起，一泊二食9125元起， SPG俱樂部會員還可享雙倍Starpoints積分。除了試營運住房優惠，酒店更提供餐飲優惠系列活動，即日起至6月30日期間至酒店〈知味〉西餐廳用餐享試營運活動優惠：1．〈敦親睦鄰員山靚讚〉/凡設籍員山鄉居民活動期間享5折優惠。2．〈宜蘭好厝邊〉／凡設籍宜蘭縣/市居民享兩人同行一人免費。3．〈推廣優惠無限制〉／至〈知味〉西餐廳用餐享試營運8折優惠。

(工商)