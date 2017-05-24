NBA》提前效忠 保羅蓋索宣布續留馬刺1年
就算本季從固定先發改打替補，馬刺也在西區決賽提前出局，卻無法改變保羅蓋索續留馬刺決心！保羅蓋索24日在季末記者會上宣布，他將執行下個球季球員選項合約，等於再留馬刺1年，他更自認待在馬刺第1季表現還不錯。
「這是一次挑戰，」保羅蓋索24日表示，「我知道適應新環境，以及找到新角色需要一點時間，首先我努力融入，而不是破壞球隊的化學效應，其次我努力做到最好，我想我打出1個高績效的球季，我已經用盡全力了。」
事實上，保羅蓋索本季表現比起上季退步了，上季他在公牛場均16.5分、11籃板，本季在馬刺平均每場只拿12.4分、7.8籃板，而且不斷在先發或替補當中調整自我角色，畢竟他想真正取代鄧肯在馬刺的地位，還是少了些什麼。
可是馬刺總教練帕波維奇卻已相當滿意保羅蓋索待在馬刺第1個球季表現，「他的表現比起大多數第1年在這打球的人來得好，這是一套完全不同的攻守體系，所有新來的球員都跟他一樣適應這套系統，而不是我們為他改變。」
「考慮到這些，我認為保羅蓋索適應得很棒，特別是他願意接受替補角色，讓我們變成1支更好的球隊。」帕波維奇說。
(中時電子報)
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