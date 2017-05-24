「回台當官要修法」劉樂妍補槍諷台灣遭圍剿

劉樂妍臉書言論，常引發網友隔空交火。(圖/劉樂妍臉書)

劉樂妍日前在臉書發文，積極為參選國民黨主席的洪秀柱拉票，無奈最後落敗無法連任，對此也讓劉樂妍透露人生藍圖，未來若回台灣當官時要修法，讓大陸人來台時證件可通用，同時能享有台灣人該有優惠，此論一出再度引起網友熱議。

劉樂妍臉書表示，日前經過白廟檢查站，雖有帶台胞證但刻意不交出來，反而拿出中華民國身分證，想試探警察會有何反應，未料警察僅詢問「你台灣人」?就立刻放行通關，此舉動讓劉樂妍心中下了決定，未來若回台灣當官時要修法，讓大陸人來台灣證件能通用，不論去遊樂園、博物館或者看電影，也能購買軍警票、學生票甚至老人優惠票，更能在台灣念大學、工作，讓大陸人享有台灣人的優惠，對此劉樂妍再三強調，「世界上本來就只有一個中國，這一個中國包含著台灣」。

劉樂妍臉書全文。(圖/劉樂妍臉書)

雖說要讓大陸同胞感受台灣人善意，但劉樂妍仍不忘嘲諷，「以台灣人現在的收入和消費，真的開放中國人能去台灣工作，也不會有人想去的」，對此也引發部分網友反彈，紛紛留言痛批「如果傻B能當官......我吃屎」、「台灣根本把你當笑話看」。

(中時電子報)