阿扁趴趴走 5件停審官司恐重新啟動

前總統陳水扁(中)於5月19日出席凱達格蘭基金會募款餐會。(杜宜諳攝)

不理會中監五不規定，前總統陳水扁在19日出席凱達格蘭基金會餐會。（圖/姚志平）

前總統陳水扁日前出席募款餐會、到處趴趴走，由於他繫屬法院的5件官司雖裁定停止審理，但法官近期依規定半年函查一次扁的狀況，扁目前是否有就審能力法官將重新考量，不排除對扁發傳票，重新啟動審理，但扁仍可仿效吳淑珍因身體不適請假不到。

扁訴訟中尚未定讞共有5案，北院審理中隱匿國家機密案，及前台北101董事長陳敏薰買官案洗錢部分，繫屬於高院的教唆偽證案，二次金改國泰併世華，及國務機要費，扁的部分都裁定停止審理，但扁已判處有期徒期最高刑度，這些官司的判刑對他不會增加刑期。

但因陳水扁近期活動屢踩中監規範的「五不」紅線，承審陳水扁涉二次金改案件的台灣高等法院法官曾德水考量他可能有出庭就審能力，近期擬開傳票，傳喚扁到庭，確認是否重審停審的案件。

(中時)