機捷小站人潮少 李茂生： 本就該預料沒鳥也沒蛋上車

機場捷運財務議題引發民代關注，桃園捷運公司23日表示，截至目前為止，累計虧損達新台幣17億多元；桃園市長鄭文燦則說，希望在6年內達成收支平衡目標。(中央社)

機捷自開通後，至今除了桃園機場、林口長庚醫院、台北車站等站，其它小站的人潮都相當稀少，對此台大法律系教授李茂生在臉書上表示，「為開發沿途鳥不生蛋的地方，機捷增加了許多小站，本來就是應該已經預料到沒有鳥也沒有蛋會上車吧。」

機捷營運至今，沿線仍有不少站使用率低，《自由時報》報導，市議員王浩宇就提議拉高外國旅客單程票價，市議員邱素芬、黃傅淑香也要求桃捷公司是否研議其他行銷或降價方案，藉此提高運量。李茂生今日就在臉書上指出，想要把機捷當成通勤捷運的時候，早就該知道沒鳥沒蛋的情形，事到如今硬要降低票價、提高運載量，應該是緣木求魚，他直言:「沒鳥沒蛋，再怎麼便宜，都不會生出鳥和蛋的。」

李茂生質疑，提高外國旅客的車資，僅是為了節省一點稅金，但是有這麼多洋人可以供你剝削嗎？他認為，現在唯一可以期待的就是先把人民的稅金拱進去，讓一些沒辦法在天龍國或準天龍國生存的鳥，在鳥不生蛋的地方下蛋，不過李茂生也說這應該是幾十年後的事情了，更何況現在鳥也逐漸變少了，鳥變少，更有得好等了。

(中時電子報)