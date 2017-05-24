機捷小站人潮少 李茂生： 本就該預料沒鳥也沒蛋上車
機捷自開通後，至今除了桃園機場、林口長庚醫院、台北車站等站，其它小站的人潮都相當稀少，對此台大法律系教授李茂生在臉書上表示，「為開發沿途鳥不生蛋的地方，機捷增加了許多小站，本來就是應該已經預料到沒有鳥也沒有蛋會上車吧。」
機捷營運至今，沿線仍有不少站使用率低，《自由時報》報導，市議員王浩宇就提議拉高外國旅客單程票價，市議員邱素芬、黃傅淑香也要求桃捷公司是否研議其他行銷或降價方案，藉此提高運量。李茂生今日就在臉書上指出，想要把機捷當成通勤捷運的時候，早就該知道沒鳥沒蛋的情形，事到如今硬要降低票價、提高運載量，應該是緣木求魚，他直言:「沒鳥沒蛋，再怎麼便宜，都不會生出鳥和蛋的。」
李茂生質疑，提高外國旅客的車資，僅是為了節省一點稅金，但是有這麼多洋人可以供你剝削嗎？他認為，現在唯一可以期待的就是先把人民的稅金拱進去，讓一些沒辦法在天龍國或準天龍國生存的鳥，在鳥不生蛋的地方下蛋，不過李茂生也說這應該是幾十年後的事情了，更何況現在鳥也逐漸變少了，鳥變少，更有得好等了。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。