靠喝酒助性 小S：5年沒清醒愛愛

小S和老公結婚12年，感情依舊幸福。(圖／翻攝自小S臉書)

小S電影處女作《吃吃的愛》即將上映。(圖／本報系資料照)

小S電影處女作《吃吃的愛》即將上映，拍攝前她剛好有些發胖，為了在鏡頭前好看，她戒酒1個月，每天只想快點洗完澡、讀劇本，根本不想理老公，根本等同禁慾，她更自爆「有5年沒在清醒時做愛。」

曾自爆閨房情趣的小S，曾大方說會玩跳蛋，不過近1、2年性慾衰退，據《壹週刊》報導，她坦承有長達5年的時間，沒有在清醒的時候享受魚水之歡，通常是在喝醉酒或斷片狀態下，「結婚多年，直接撲上來也尷尬，對到眼就想笑場」。

不過隔天醒來，老公都會曖昧地說：「Baby，妳真的每次喝了酒就不一樣！」而她也不喜歡舌吻，認為這只是一種口腔的探索，現在更沒力氣拿跳蛋，過去做春夢，還會去翻抽屜，「現在打開抽屜只是為了吃鈣片。」

(中時電子報)