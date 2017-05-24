政府百億掃毒 徐欣瑩：須有中央專責的反毒單位否則白搭！

行政院長林全日前提出四年的反毒新策略，強調經費至少投入一百億，且無上限。民國黨主席徐欣瑩認為，執政黨老想砸錢解決問題，又花不到刀口上，現在反毒最大問題是機制紛亂又各自為政，「當務之急是成立在各部會之上的中央專責單位，確立權責，跨部會整合，凝聚共識，集中力量在緝毒、反毒、解毒。」

依據政府現行體制，光緝毒就有檢、警、調、海巡、憲兵、關務等六大單位同時進行，一位資深緝毒員就表示，這很容易在辦案時相互踩線；而「戒癮治療」部分，又涉及司法、醫療與社工資源，目前緩起訴處分戒癮治療、觀察勒戒、強制戒治主管機關皆是法務部，卻無精神科醫師、心理師、社工員等專業人力編制。4月底，法務部在司改會議上就提案，希望將戒癮治療回歸衛福部，衛福部則回以「宜先建立共識。」

「但要由誰負責協調出共識？」徐欣瑩質疑，行政院跨部會的「毒品防制會報」規定至少每四個月定期召開一次，但這個會報非常設單位，預算有限也無幕僚單位，會後更無法追蹤監督，被監察院糾正多次，根本無法建立完整有效的毒品防制體系，「最後常常變成互踢皮球，無下文的狀況。」

美日中皆有反毒專責機關，而台灣卻分散在各單位。圖/記者張怡文製表

經查證，「建立反毒中央專責機構」在犯罪防制相關的專家學者中已提倡多年。早從2008年政府委託中正大學犯罪研究中心所作的報告中，就指出美國白宮下有「毒品政策管制辦公室」、日本在內閣府設置「藥物濫用對策推進本部」、中國大陸有「國家禁毒委員會」，都是在國家層級下設專責機構去制定政策，以統一、指揮各部門之反毒工作。

徐欣瑩呼籲蔡政府跟進仿效，成立架構在行政院各部會之上的毒品防制委員會，並由行政院院長、甚至是總統主導反毒，政策目標及責任才會具體明確，「不然，撒再多錢也無濟於事。」

(中時電子報)