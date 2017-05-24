NBA》沒特權？詹皇生涯首次上半場4犯

詹姆斯竟在第4戰上半場嘗到生涯首次半場4犯滋味。(美聯社)

過去常被批評擁有裁判「愛護」光環的騎士「小皇帝」詹姆斯，這次總算踢到鐵板了嗎？詹姆斯24日第2節還剩6分49秒就吞下個人第4次犯規，這是他生涯首次在上半場就吞4犯(包含例行賽與季後賽)，騎士這下子麻煩大了。

或許仍因前役表現失常造成騎士吞敗影響情緒，詹姆斯上半場打得相當積極，甚至有點過了頭，儘管他上半場打了15分32秒，投9中5，拿10分、3籃板及2助攻，卻因提前陷入犯規麻煩，第2節半數時間都坐板凳觀戰。

這同時曝露出騎士總教練泰隆盧的調度問題，畢竟詹姆斯第2節很早就吞下第3犯，但泰隆盧仍然決定把詹皇留在場上(或是詹皇自己要求，泰隆盧不敢拒絕？)，結果換來上半場就吞4犯，也算泰隆盧自嘗惡果。

如此一來，泰隆盧下半場到底要讓詹姆斯打多久，也將再次考驗他的調度能力，畢竟假如詹皇提前犯滿畢業，就算騎士還有洛夫、厄文兩大主力苦撐，面對士氣大振的塞爾提克，騎士一不小心就可能連吞兩場東區決賽敗仗了。

(中時電子報)