俞正聲會見台企聯 稱變相台獨終失敗
大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會今(24日)赴人民大會堂，會見大陸全國政協主席俞正聲。面對當前兩岸情勢，俞正聲強調，大陸發展兩岸關係立場一貫，是真正不變的，任何企圖改變「九二共識」、反對台獨政治立場行為，都是不可接受的；任何變相台獨，最終也會失敗的。
俞正聲指出，自2008年以來，兩岸在堅持「九二共識」、反對台獨立場上，得到相當成就，這不僅對大陸改革開放有意義、對兩岸關係有意義、對兩岸民眾更有意義，盡管當前台灣與大陸關係發生變化，但大陸的原則是一貫、真正不變的。
談及台企聯成立10年來，在兩岸關係所扮演角色。俞正聲表示，台企聯10年來堅持「九二共識」、反對台獨，為促進台灣企業在大陸發展做了許多卓有成效的工作，發揮不可替代的作用。
俞正聲說，先前在南京與台灣企業座談時，與相關代表研究台灣企業在大陸所面臨的問題及困難，向國務院反映，讓問題得到解決。他重申，大陸對台灣企業將一如既往地提供支持幫助，希望台灣企業在大陸能取得更高成就。
另外，就當前大陸力推的「一帶一路」戰略，俞正聲表示，期望在大陸的台灣企業能積極參與「一帶一路」，從中找到自己更好的機遇。
由於大陸經濟正面臨供給側改革，俞正聲指出，希望台灣企業能掌握機遇，促進產業轉型升級、提高產品質量，相信在大陸發展的台灣企業可以發展得更好；我們將準備出台一系列在大陸工作、生活的便利措施。
俞正聲說，歡迎更多台灣朋友到大陸發展、歡迎台灣朋友在大陸找到自己的發展機遇、歡迎台灣朋友在「一帶一路」戰略找到發展機遇；兩岸一家親，大陸經濟改善，將為台灣經濟帶來機遇，大陸人民的生活改善，也將為台灣民眾生活帶來機遇。
(旺報)
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