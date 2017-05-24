李明哲案時力禁中共高官來台 網酸：陸客都不來了

時代力量23日呼籲蔡政府，中國不放李明哲回來，就不許中共黨政高官來台。(中央社)

台灣人權工作者李明哲被中國關押2個多月，至今下落未明，妻子李凈瑜赴美求援。時代力量呼籲蔡政府，中國不放李回來，就不許中共黨政高官來台。對此，「靠傳媒 COWmedia」粉絲團表示，連陸客都不來了，那來的高官來台？還是在幻想對岸官員都非要來台朝拜不可，一聽到禁止來台後就會哭求台灣讓他們來？

時代力量23日舉行記者會表示，從李明哲事情發生後，北京政府對台灣行政部門採取完全相應不理的態度，台灣應該採取主權國家該有的反應和作為，站在人民後面支持，作最有力的後盾。因此時力主張，行政院和陸委會必須要禁止中國黨政高官繼續來台灣。

網友則批「那有本事就叫台商別去大陸做生意啊」、「喊爽的而已，冥進黨執政後本來就沒有中國的高官來，拿本來就沒有事來喊，臉皮有夠厚」、「先請你們的人不要去大陸做生意啦。87」、「因為知道對方不會來，所以才敢這樣說」、「問題是…蔡政府『擋的住』嗎？」、「人家有要來嗎？我也可以跟全世界說，川普不要來我家」、「 笑話，人家很稀罕來台灣嗎？夜郎自大。」、「有種切斷中國人來台喔，不要只是高官，不要一邊想撈觀光，一邊想要『宣示主權』」、「這個好笑！現在是蔡政府拜託中國的高官來可能他們都不想來」。

(中時電子報)