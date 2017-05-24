涉誣指洪智坤收遠雄5000萬 議員鍾小平遭起訴

前台北市政府市政顧問洪智坤，不滿台北市議員鍾小平指他向遠雄收賄5000萬元擺平大巨蛋案，提告加重誹謗罪。台北地檢署雖一度不起訴，但高檢署發回北檢續查，北檢再度調查期間，鍾小平認罪並向洪致歉，但未能與洪和解，今早依妨害名譽罪嫌起訴鍾小平。

洪智坤不滿鍾小平2015年3月24、25日，連2天透過電視政論節目、新聞採訪，指控他與遠雄集團有5000萬元不當利益往來，還提及特偵組將找洪問話，認為鍾小平事後雖承認，詢問過遠雄人員發現整件事是錯誤，但行為已使洪智坤名譽受損，具狀提告。

檢方調查，鍾小平在3月24日的政論節目爆料，有市府顧問向遠雄索討5000萬元費用處理大巨蛋案，鍾翌日接受電視台訪問時表示：「我有聽遠雄那邊的人說，市府顧問嘛，大巨蛋的問題。」記者再問：「網友就說是不是洪智坤？」鍾則回應：「對，就是他，這幾天特偵組會傳那個顧問去問案。」

去年北檢調查後認為，綜觀鍾小平發言前後脈絡，縱然無法證明洪智坤與遠雄有不當利益往來，但當時網路上已出現針對此事的討論，其他名嘴亦提出質疑，鍾小平所言並非出於空穴來風、子虛烏有，去年5月將鍾不起訴。

但洪智坤不服，向高檢署聲請再議，高檢署發回北檢續查。檢方二度調查時，鍾小平認罪並向洪智坤道歉，但因雙方未能達成和解，洪堅持提告，北檢今依法起訴鍾小平。

(中時)