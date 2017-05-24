設局比武砍人腳筋 里長朱雪璋判6年
自稱是明朝開國皇帝朱元璋第19代孫的北市光信里里長朱雪璋，不滿外號「深海閻王」的柔術高手王毓霖在其道館外挖鼻孔挑釁，去年2月竟設局邀約比武，
卻私下找來20 多名黑衣人埋伏痛毆王，再持刀砍斷王的腳筋，謊稱是為護妻兒還擊。案經台北地方法院今(24)日審結，合議庭依重傷害罪判朱雪璋有期徒刑6年；朱妻吳佩樺則在案發時么喝幫眾「再砍他一刀，算我的！」還拿手機錄下行兇畫面，被依傷害罪判刑5月，可易科罰金15萬。
北院是在上午9點半宣判，朱雪璋夫妻都未到庭聆判；被害人王毓霖到庭聆判後，認為朱雪璋判刑太輕；不滿吳佩樺未被認定觸犯重傷害罪，直言：「無法接受、無法理解」。
檢方起訴認定，2016年2月16日下午，朱雪璋等人透過臉書，對王毓霖等人下戰帖，邀約他們在當晚12點前到他開設的正心道場比武，朱雪璋卻在比武之前，指示員工拿黑襪套住道場地下室監視器，並派2名徒弟守門，過程全被監視器拍下。
當晚10點多，王毓霖等人抵達朱的道場，朱雪璋僅同意王毓霖、蔡櫂全，以及2人指定的詹姓武術裁判等3人進入；3人誤以為朱要切磋武術，跟隨朱進入地下室的道場後，朱便指示手下，將道場大門鎖上，並呼叫朱妻從後門放黑衣人進入，分持球棒、木劍等武器，圍攻王毓霖等人。
(中時)
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