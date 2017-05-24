司改國是會議　聚焦檢起訴監督機制

司法改革國是會議第三分組今日上午9時舉行第一次增開會議，將檢討檢察官起訴監督機制、律師懲戒或評鑑制度及主管機關、建立律師責任保險制度、律師公益要求與職業倫理之強化、評估採行政府律師制度等議題。

針對檢察官屢遭質疑濫訴，成功大學法律系教授李佳玟主張，被告可在檢察官起訴後，向法院聲請「起訴審查」，由本案承審法官以外的法官獨立進行，法院若認為起訴並未達起訴門檻，應逕行駁回起訴，不需通知檢察官補正。駁回後，檢察官僅得在有新證據時再行起訴。

李佳玟也建議，當起訴案件有蒐證不全、或未能清楚勾稽相關證據與犯罪事實關聯性、或有其他重大疏漏及違反正當法律程序者，即對於有重大程序或實體面違失的起訴案件，或是當案件不起訴存在檢察官非專業地蒐證不全、蒐證消極，讓被告有時間滅證串供等情況，研議除追究承辦檢察官責任外，針對該檢察官所屬之檢察長、主任檢察官就應負之指揮監督責任亦予以究責。

至於是否採行政府律師制度，律師公會全國聯合會認為，許多政府公務員均通過律師考試，但未接受職前訓練，也未登錄於律師公會，無法執行律師業務，導致行政機關涉訟仍須另委請律師代表機關，但受任律師對業務的熟稔度與專業未必高於公務員。

全聯會認為，如果建置政府律師制度，吸收優秀律師到行政機關服務，不僅可管制把關行政機關的法規，必要時也能代表政府處理法律案件爭議或訴訟，落實政府依法行政，擴大律師服務範圍。

全聯會指出，對於是否採行政府律師制度採開放態度，但建議各級政府均應聘請律師擔任法律顧問或法規單位主管，強化並提升民主法治的密度與深度。

法務部也認為，我國行政機關法制人員多未具備律師資格及執業經驗，無法對外代表機關為法律行為，建議提高法制人員進用資格門檻，考慮限制僅具律師資格者才能報考法制人員。

(中時)