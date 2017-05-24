找工作送粽子 祝福民眾求職包中
找工作送粽子！下周二就是端午節，為了讓弱勢民眾享受過節幸福，也為求職者祈祝順利就業，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心26日下午2時至4時舉辦｢粽夏幸福」徵才活動，地點位於永康尚頂里活動中心，當日共13家廠商設攤提供逾500職缺。
永康就業中心表示，端午佳節家家戶戶都有應景粽子，但仍有不少弱勢民眾沒辦法享有應景的幸福，近來，社區志工應景端午包粽子送給弱勢民眾，就業中心也一起參與這樣有意義的活動，與尚頂里活動中心的志工媽媽一起包粽子，送給找工作民眾，祈求每位求職者都有一份好工作，求職民眾都能包中，順利就業。
近期畢業季，加上暑假將屆，職缺湧現，當日設攤廠商：群創光電、台灣穗高科技、凱迪斯幼兒園、統一精工等11家廠商。代收履歷則有亞獵士科技及小博士幼兒園2家廠商，提供職缺包括製程工程師、儲備幹部、設備技術士、助理技術員、作業員、倉管、品檢、生管助理、攪料員、射出機師傅、正職儲備站長、計時服務員、CNC現場技術員、園長、幼教老師、儲備廚工、儲備司機等逾400個職缺，其中，凱迪斯幼兒園幼教老師起薪30至36K，群創光電設備技術士起薪33-39K，長利科技技員起薪28-36K，請民眾多加把握。
永康就業中心主任黃豑頡說，這次徵才活動地點選在大橋火車站旁的尚頂里活動中心，除了是結合社區志工的義舉，也是為了讓更多民眾方便參與。當日因粽子數量有限，所以送完為止，歡迎求職者踴躍參加！欲知更詳細的活動訊息可上雲嘉南分署網站或臉書搜尋關鍵字｢賈好嘉」或電洽永康就業中心06-2038560。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。