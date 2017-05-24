找工作送粽子 祝福民眾求職包中

找工作送粽子！下周二就是端午節，為了讓弱勢民眾享受過節幸福，也為求職者祈祝順利就業，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心26日下午2時至4時舉辦｢粽夏幸福」徵才活動，地點位於永康尚頂里活動中心，當日共13家廠商設攤提供逾500職缺。

永康就業中心表示，端午佳節家家戶戶都有應景粽子，但仍有不少弱勢民眾沒辦法享有應景的幸福，近來，社區志工應景端午包粽子送給弱勢民眾，就業中心也一起參與這樣有意義的活動，與尚頂里活動中心的志工媽媽一起包粽子，送給找工作民眾，祈求每位求職者都有一份好工作，求職民眾都能包中，順利就業。

近期畢業季，加上暑假將屆，職缺湧現，當日設攤廠商：群創光電、台灣穗高科技、凱迪斯幼兒園、統一精工等11家廠商。代收履歷則有亞獵士科技及小博士幼兒園2家廠商，提供職缺包括製程工程師、儲備幹部、設備技術士、助理技術員、作業員、倉管、品檢、生管助理、攪料員、射出機師傅、正職儲備站長、計時服務員、CNC現場技術員、園長、幼教老師、儲備廚工、儲備司機等逾400個職缺，其中，凱迪斯幼兒園幼教老師起薪30至36K，群創光電設備技術士起薪33-39K，長利科技技員起薪28-36K，請民眾多加把握。

永康就業中心主任黃豑頡說，這次徵才活動地點選在大橋火車站旁的尚頂里活動中心，除了是結合社區志工的義舉，也是為了讓更多民眾方便參與。當日因粽子數量有限，所以送完為止，歡迎求職者踴躍參加！欲知更詳細的活動訊息可上雲嘉南分署網站或臉書搜尋關鍵字｢賈好嘉」或電洽永康就業中心06-2038560。

(中時)