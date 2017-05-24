高市議員籲特赦扁 陳菊：再給蔡英文一些時間

高市議員鄭新助利用市政總質詢時間，呼籲特赦阿扁，並要求市長陳菊表態。（林宏聰攝）

高雄市長陳菊答詢時，明言支持特赦阿扁，但也希望阿扁支持者再給蔡英文政府一些時間，圓滿處理阿扁問題。（林宏聰攝）

前總統陳水扁519北上參加餐會，猛踩保外就醫紅線，親扁高市議員鄭新助24日在議會痛批，蔡政府對阿扁諸多限制，「支持民進黨哪有用？」市長陳菊則回應表示，她長期關切阿扁特赦議題，建議中央圓滿處理，但也呼籲阿扁支持者多點耐心，再給蔡英文總統一些時間解決。

鄭新助今天利用市政總質詢機會，45分鐘均在討論阿扁特赦議題，他特別播放蔡英文當黨主席時，針對阿扁議題的發言，當時蔡對阿扁支持者說：「對阿扁人權，跟他在司法程序上的正義，我們一定全力聲援，民進黨會負起這個責任，不會讓你們（扁支持者）孤單挑起這個責任」。

鄭新助痛批，馬英九政府時代，把阿扁關進監獄，也允許保外就醫，但今天蔡英文執政，阿扁去參加餐會，中監還以恐嚇口吻警告，說若違反規定就要再把阿扁關回去，「這是什麼政府？支持民進黨哪有用？」、「國民黨選舉還要花錢買票，民進黨不花分文，只要騙我們這些『肖仔（瘋子）』就好了！」

他說，蔡英文沒解決阿扁總統問題，中南部民調支持度一定跌破20％，呼籲陳菊向蔡英文建言。

鄭新助更直言，過去國民黨執政，他可以率眾包圍國民黨部、總統府，為爭取特赦阿扁發聲，但現在輪到民進黨執政，他想要抗議就有黨內同志來勸退，令他寸步難行，壓力大到要去看精神科醫師。

陳菊答詢表示，她對阿扁總統的關心，長久以來皆然，不是今天才開始，阿扁519要去台北參加基金會餐會，因為當天議會總質詢，她有跟阿扁說明無法出席，但北上過程中，應有的交通行程等各方面關心，她都有處理。

「我期待阿扁總統很快能獲得特赦！」陳菊明確表示，阿扁的案子雖然經過法律審判，但這不僅是法律問題，也是高度政治問題，蔡英文總統和她所領導的中央高層，要用智慧處理，希望不要為此一直衝擊台灣社會，能夠有個圓滿的解決。

但陳菊也替蔡英文緩頰說，今天蔡領導的團隊，要改革的問題很多，做得很辛苦，對內又要處理阿扁總統特赦問題，若一日沒圓滿處理，就有不同聲音，現在可能沒氣力處理這麼多問題，希望關心阿扁的所有好朋友有點耐心，再給蔡英文多點時間，力量不要分散，互相支持、疼席、包容。

陳菊並表示，中監是個監獄，必然要依法處理，這部分大家可以理解，但面對阿扁總統這麼特殊的人，希望中監以更柔軟的態度說明，讓阿扁的支持者能夠了解法律上的限制。她也承諾，若有機會，會再次當面向蔡英文總統表達鄉親對特赦阿扁的期盼。

(中時)