MLB》棒球之神轉隊契約 拍賣上看百萬美元

貝比魯斯當初被紅襪賣給洋基的契約。(美聯社資料照)

除了數不盡的豐功偉業，「棒球之神」貝比魯斯生涯最著名的大事，就是從紅襪轉隊至洋基。1918年，紅襪勇奪世界大賽冠軍，貝比魯斯先發兩戰皆勝，投17局僅失2分，該年他還是美聯全壘打王。1919年，魯斯與紅襪續約3年，卻在年底以10萬美元被轉賣給洋基。

雖然交易的內幕不為外人所知，但是憤怒的魯斯感覺遭到了背叛。此後魯斯轉為全職野手，不斷刷新全壘打紀錄，也開啟了棒球的「活球時代」。洋基因為獲得魯斯加盟，不僅觀眾人數屢破紀錄，即使在黑襪事件爆發後，大聯盟的票房不減反增，因為客場觀眾都要進場爭睹魯斯的風采。

紅襪因為賣出魯斯，傳說因此「魔咒」而86年間無法拿到世界大賽冠軍。這紙合約已成為棒球收藏家的重寶，2005年拍賣時以99.6萬美元售出，2017年再度被拿出拍賣，底價正是10萬美元，成交價可能超過100萬美元。

(中時電子報)