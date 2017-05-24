習近平致台企聯10周年賀信 提「中華民族經濟」
中共總書記習近平今向大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會成立10周年發出賀電，除向全體大陸台商表達祝賀，強調兩岸經濟同屬中華民族經濟，兩岸是割捨不斷的命運共同體，希望台企聯再接再厲地堅持「一個中國」原則。
大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會今赴人民大會堂，會見大陸全國政協主席俞正聲。由與會的大陸國台辦主任張志軍代為宣讀。
習近平表示，自上世紀80年代，海峽兩岸封閉的大門被打開後，祖國大陸日益成為台灣同胞投資興業、安居生活的樂土；兩岸是割捨不斷的命運共同體，兩岸經濟同屬中華民族經濟，增進同胞福祉和親情，把民族命運牢牢掌握在自己手中，是兩岸同胞的共同心願。
習近平強調，我們願意首先同廣大台灣同胞分享大陸發展機遇，歡迎台灣同胞來大陸投資興業；我們將繼續研究出台相關政策措施，為台灣同胞在大陸學習、就業、創業、生活提供更多便利；我們也將切實維護台胞合法權益。
最後，習近平呼籲，希望台企聯再接再厲堅持「一個中國」原則，廣泛團結台灣同胞、共同開拓進取，為維護兩岸關係和平發展，實現中華民族偉大復興做出新的貢獻。
(旺報)
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