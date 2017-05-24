長頸鹿生病怎麼辦？暑假來動物園營隊 揭開動物秘密

「保育員體驗營」帶你了解保育員看似輕鬆但一點都不簡單的工作。（台北市立動物園提供）

暑假快到了！來動物園參加營隊，瞭解動物們的秘密！台北市立動物園106年暑假將推出5種不同的營隊，包括動物園醫生體驗營、動物園科學家體驗營、動物保育員體驗營、甲蟲森林親子體驗營和叢林探險王，6月1日上午9:30開放網路報名，額滿為止。

另有2種過夜型營隊－台日高中生生物調查體驗營（6天5夜）、台北赤蛙生態體驗營（2天1夜）現在已開放網路報名，歡迎有興趣的民眾先上台北動物園機關網瀏覽各營隊簡章。

「甲蟲體驗營」帶你在動物園尋找甲蟲的神秘蹤跡。（台北市立動物園提供）

台北動物園成立已逾百年，累積了豐富的野生動物照養、醫療、經營管理及保育研究等專業經驗，並融入現代動物園四大功能：教育、研究、保育、遊憩的考量，於7-8月暑期期間推出七種體驗營，共計有26個梯隊，可以讓1,022名學員參與。

對象範圍從小學到高中、甚至還有親子模式，經由動物園中的活體動物典藏、科學知識及實際操作演練等體驗課程，除了傳遞野生動物保育的概念，更希望讓大小朋友有機會深度了解動物園存在的價值。

動物園中有許多體型大小、生活習性，甚至性格脾氣皆不相同的物種，像是白犀牛、長頸鹿或是無尾熊及穿山甲等，當牠們生病或受傷時，獸醫師們究竟該如何幫助牠們？

「動物園科學家體驗營」讓你親自動手為動物設計玩具。（台北市立動物園提供）

「吃飯皇帝大」的飼糧調配又該依據哪些原則？為了避免動物出現刻板行為，動物園設計有趣且鬥智的行為豐富化設施，讓動物們挑戰把玩，你是不是也想發揮創意親自參與設計？

「叢林探險營」帶你探索夜間動物園的驚奇。（台北市立動物園提供）

如何讓屬於陸域動物中體型最大的大象，乖乖地抬起腳讓保育員仔細檢查？保育員與動物的互動總在遊客可見區域之外，因此增添了許多神秘色彩，而這也是動物照養及管理上，最重要的一環—動物訓練，歡迎小朋友來體驗動物保育員的工作，培養愛心、耐心與責任心。

「獸醫營」帶你體驗獸醫師的專業與辛苦。（台北市立動物園提供）

動物園推出的體驗營，向來是每年暑假最搶手的活動之一，歡迎有興趣的民眾把握報名時間，選擇想參加的營隊與梯次，跟著保育員、獸醫師等一起體驗與想像中不一樣的動物園。

(中時電子報)