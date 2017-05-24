收容人走進農場幫忙農務 紓困農村缺工
農業缺工問題嚴重，為有效紓解農村缺工問題，台南市農會率先與明德外役監獄合作，篩選微罪、社會接受度高的15名收容人，協助有機農場播種、搭建溫網室等工作，收容人對於能協助農事展現高效率，執行2周，成效獲肯定。
首批明德外役監收容人5月8日上工，先接受公共安全及農業專業訓練，之後，再由農場主人及團隊陪同和訓練作物播種、農機使用、溫網室搭建，儘管收容人並無務農經驗，人人都是從零開始，但學習意願強烈也不嫌辛苦，有些人甚至具備水電技能，工作成效超乎預期，堪稱收容人與農場雙贏。
農業季節性缺工問題存在多時，以芒果產季來說，玉井、南化都面臨找不到人手協助套袋等農忙事宜，即使祭出一天2000元薪水也請嘸人，農委會和法務部今年於全台6個外役監，雇請收容人協助改善農業缺工，希望實際減緩農業嚴重缺工情形，台南市由4個農場提出申請。
台南市農會負責整合調度監獄收容人協助分擔農業工作，新市區農會則負責蒐集缺工農場人力需求。新市區農會推廣部主任鄭玉梅指出，目前15名外役監率先走進安南區光榮農場協助耕作及其他農務事宜，作業期間均有專人戒護，沒有安全疑慮。
台南市農會說，過去外界建議引進外國勞動力，改善農業缺工，但另有聲音表示，應利用國內勞動力，讓真正有意願從農的人，有機會學習農業技術，且農業生產有專性性及季節性，若引進外國勞動力，一般小農及老農無法提供全年性工作，反而會衍生更多問題。
(中時)
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