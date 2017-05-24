六輕生煤許可證展延公聽會 員工與環團互嗆

400、500名六輕員工到場呼口號捍衛工作權。（周麗蘭攝）

環保團體10多人也舉牌訴求要乾淨空氣。（周麗蘭攝）

針對即將在6、7月到期的麥寮汽電、台塑石化公司生煤許可證展延申請案，雲林縣府今天早上十點將於勞工育樂中心舉辦「生煤展延許可證公聽會」，中部地區環團10多人與六輕聯合工會400多人在會議開始前互嗆。

雲林縣府表示，舉辦這場公聽會是為了廣納各界意見，促進多方溝通協調。

六輕工會昨天發動500名員工到場表達意見，他們表示都是自發而來，若公司發動絕不只這些人。

六輕員工高喊「環保勞權並存」、「全國最嚴依法行政」。

環保團體則在另一端舉牌「國家暴力」、「癌殺國人」，強調反對六輕污染而非六輕。雙方人數懸殊，在大批警力區隔下僅爆出言語口角。

(中時)