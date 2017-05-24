鄉間高檔味 宜蘭員山鄉首見日式會席料理

休閒度假飯店少有日本料理餐廳，〈宜蘭力麗威斯汀〉館有則設有以原本裝潢 設計的日料餐廳〈舞〉。（圖／姚舜攝）

〈宜蘭力麗威斯汀〉的〈知味西餐廳〉，為小而精、小而美的Buffet餐廳。（圖／姚舜攝）

〈舞〉日料餐廳的菜餚形色味皆誘人，圖為〈米茄味噌燒〉。（圖／姚舜攝）

以熱陶板盛裝上菜的〈極黑牛朴葉燒〉，牛肉肉質鮮嫩多汁，搭配的柳松菇氣香氣濃郁。（圖／姚舜攝）

此生魚片盤內有鮪魚中腹、青魽、花枝和牡丹蝦。(圖／姚舜攝)

〈舞〉的會席料理套餐中有「酥炸小香魚」(前)與「星鰻握握壽司」。(圖／姚舜攝)

〈宜蘭力麗威斯汀〉的日料餐廳〈舞〉，晚餐主攻會席料理套餐，中午則是780起〈松花堂御膳〉。（圖／姚舜攝）

此「鐵拉米蘇」是用豆乳和豆腐製作，為創意健康甜點。(圖／姚舜攝)

知味〉自助餐廳的Roast Beef，是用Prime級美國肋眼牛肉烤製，本錢下得重。（圖／姚舜攝）

除了鮮蝦、旭蟹與淡菜外，〈知味〉餐廳取餐檯上還有帝王蟹腳讓客人自由取食吃到飽。（圖／姚舜攝）

除了用三星蔥烤的〈台灣蔥麵包〉，〈知味〉餐廳麵包師父並用蝶豆花烤製藍紫色的〈蝶豆花麵包〉。（圖／姚舜攝）

位在員山鄉的〈宜蘭力麗威斯汀〉度假酒店開賣，赴宜蘭度假的旅人除了增加全新旅宿選擇，力麒建設集團投資的新飯店誕生後，員山鄉從此有了五星級的Buffet自助餐廳，以及裝潢設計不遜都會城市且兼供應「松花堂御膳」和會席料理的日本料理餐廳。

為提供住房客人早餐，星級飯店通常多會在館內規畫Cafe或Buffet餐廳，除早餐外並供應午、晚餐與下午茶甚至宵夜，〈宜蘭力麗威斯汀〉沒有自外於這個慣例。倒是日本料理因食材講究獨特且新鮮，菜色強調季節感故菜單必經常更換，加上日料職人不少都在都會城市創業開店，故台灣休閒度假飯店內設有精緻日本料理餐廳者不多，如今〈宜蘭力麗威斯汀〉在館內以高規打造〈舞．日本料理〉餐廳，展現建立「度假酒店也該有美食」的雄心。

〈宜蘭力麗威斯汀〉的日料餐廳〈舞〉，流洩著Fine Dining餐廳的氣質，餐廳以台灣檜木和柚木為裝潢主要建材，大器且穩重。餐廳內並有大小不同規格的包廂，餐具器皿全是自日本採購進口。同時，餐廳更有日本酒唎酒師為客人選用日本酒以酒佐餐，如是陣仗與排場，國內休閒度假飯店少有。

一家日料餐廳是否正統，看菜單上出菜順序與菜名就能窺出一二。〈舞〉的午餐套餐是以「松花堂御膳」型式呈現，所有菜餚雖置於木盒中呈現，內容卻有先付、刺身、煮物、燒物、焚合、食事、止?與甘味等一應俱求，一點都不含糊。780元+10%的定價不會拒人千里。

〈舞〉的晚餐則完全按會席料理順序出菜，從前付到飯後的甘味（甜點）與果味（水果）共15道，以1380元+10%的訂價言算CP值很高。

〈舞〉的食材用料沒有隨便，菜單中可以用日本米茄、松葉蟹、小香魚、穴子（星鰻）、甘鯛、日本青魽、鮪魚中腹、極黑牛，以及野生大蛤等優質食材作出的菜餚。同時，曾在外國日料餐廳歷練的主廚廖峰毅，廚藝也非半桶水。舉凡：〈鮑魚山椒煮〉、〈香魚唐揚〉、〈甘鯛雪花芡〉、〈龍膽石斑雲丹燒〉、〈極黑牛朴葉燒〉， 以及〈松露野菇雞肉炊飯〉等 熱食，均頗引人食慾。而用豆乳與豆腐取代鮮乳和馬茲卡澎起司搭配日本抹茶粉作竹甜點〈宇治豆乳提拉米蘇〉，則是創意甜品。

〈宜蘭力麗威斯汀〉的〈知味〉Buffet餐廳是Westin的品牌餐廳，餐廳不大、只設有60個座位，與都會城市觀光飯店的Buffet餐廳相比確是「小巫」。不過，也就是因為小，所以廚藝團隊必須挑精撿瘦思考供應什麼菜色才能吸睛，而不是將好吃的和不好吃的食物全部湊合著上到取餐檯硬撐場面。

〈知味〉的主廚藍少宏和飯店行政副主廚陳厚成的上一份工作是在台北W飯店，因為家在宜蘭，所以老家有了國際五星飯店就決定換跑道「服務鄉里」。而曾在台北W飯店〈Kitchen Table〉的歷練，不只讓他們對如何在自助餐檯上打造國際規格了然於胸，因為本身是宜蘭人，故他們也知道如何運用在地食材讓餐廳客人味蕾「接地氣」。

〈知味〉取餐檯上的菜式數量與種類真的無法和城市觀光飯店並論，規模也不能和宜蘭蘭城晶英酒店，以及長榮鳳凰酒店和老爺酒店「礁溪雙雄」相比，但廚藝團隊仍在有限空間發揮無限創意，傾力拉高菜餚規格檔次並創造亮點。

〈知味〉餐檯上的Roast Beef是美國Prime級肋眼牛肉烤製，台北五星級觀光飯店都不見得用到這個檔次等級。海鮮區除了鮮蝦、淡菜和旭蟹，還有粗壯的帝王蟹腳讓食客自由取食吃到飽。冷菜區可見用當紅健康食材入饌的〈紅藜沙拉〉與義式醃菜，果汁是新鮮水果現壓現榨而非濃縮果汁調製。另外，〈三星蔥麵包〉、〈炒鴨賞〉或〈溫泉番茄〉等，都是用宜蘭在地食材入饌作出的菜餚。

(工商)