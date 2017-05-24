優化公車專用道龜裂且標線脫落 6月底將重鋪

優化公車專用道龜裂且標線脫落，建設局6月底將啟動路平專案重新鋪設！（陳世宗翻攝）

台灣大道優化公車專用道每天行駛公車班次多，運輸量大，從103年底使用至今，路面有多處損壞龜裂、標線脫落，甚至出現坑洞、積水等情形，影響行車安全與品質。台中市政府建設局預定於6月啟動路平專案，五權路至靜宜大學之間的專用道雙向，都將重新鋪設。

建設局表示，優化公車專用道自五權路至靜宜大學間，長度19.8公里，啟用至今公車長期碾壓，已陸續出現鋪面變形、龜裂等情形；且榮總站至東海別墅站、秋紅谷站出站至光明陸橋前、台灣大道與惠中路交叉口等12處容易積水，雨天更時有下陷坑洞情形發生，影響交通安全。

建設局長黃玉霖表示，市民對優化公車專用道一直有改善的心聲，市府也積極研議，專用道路平改善工程已完成規劃設計，分東、西行方向兩標案辦理，目前已辦理公開招標作業，並進入評選議價階段，預計今年6月底完成發包施工、8月底即可完工。

優化公車專用道12易積水處，雖然非屬路平工程設計範圍，但為提升整體專用道品質及安全，建設局會同交通局逐一履勘、查明原因後，將一併納入路平專案解決，規劃依現況分別以增加分隔島排水孔及橫向排水孔、清淤方式，改善因排水不良造成的易積水情形。

優化公車專用道路平專案改善工程經費約5千2百萬元，施工路段車道長度包括東、西行兩向共19.8公里，將改善公車專用道鋪面6,4395平方公尺、人孔蓋調71處、人孔調平68處。

為使優化公車專用道的路基更堅固耐用，建設局將採用高速公路維護使用的改質瀝青混凝土，舖設專用道鋪面，可有效改善瀝青材料的黏結力、減少粒料與瀝青剝離現象；此外，以往市區道路為維護美觀，採用3/8至1/2英吋細粒料骨材的施工方式，此種方式雖路面較為細緻，但承載能力及使用壽命均較差，建設局將採用1英吋大粒徑的瀝青骨材。

建設局強調，優化公車專用道路平施工方式將有效提升路面抗滑、抗車轍、抗龜裂能力，全面強化整體路面承載能量、提升使用年限，讓市民享受更優質的公車服務。

(中時)