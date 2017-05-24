恐攻後首曝光 亞莉安娜悲傷返美

亞莉安娜神情悲傷，步下私人飛機。(圖取自Youtube@Skifbull Channel)

美國流行樂女歌手亞莉安娜23日下午，搭乘私人飛機返抵美國佛羅里達州波卡雷頓城，她的男友上前接機，擁抱安慰，但是她仍難掩悲傷和滿臉淚痕。(圖取自推特@Daily Mail Online)

恐攻爆炸後 亞莉安娜首度曝光

美國小天后亞莉安娜22日晚間在英國曼徹斯特體育館舉行演唱會，突然發生恐怖攻擊爆炸，場面混亂、驚悚，造成22死59傷，亞莉安娜演唱會結束後，聽聞消息感到相當崩潰，精神壓力很大。最新消息指出，她在23日下午搭乘私人飛機離開演唱會傷心地，已經返回美國佛羅里達州波卡雷頓城(Boca Raton)，回到家鄉後，她的男友米勒(Mac Miller)上前接機並安慰她，照片中的她看起來神情低落，滿臉倦容、精神尚未恢復，眼淚還掛在臉上，很虛弱的樣子，儘管男友親吻安慰她，她仍難掩悲傷。

亞莉安娜抵達佛州波卡雷頓機場後，準備搭車離開。(圖取自Youtube@Skifbull Channel)

根據《每日郵報》(Daily Mail)消息，美國流行樂女歌手亞莉安娜在爆發曼徹斯特恐攻以後，首度在媒體曝光，她看起來精神虛弱、神情哀傷，23日下午亞莉安娜搭機返美，在波卡雷頓機場和男友米勒緊緊相擁，尋求安慰，可以看見她滿臉淚痕，勉強打起精神，回到家鄉，她穿著黑色帽T和黑色長褲步下飛機，打扮休閒，亞莉安娜看起來沒有明顯外傷，安全抵達美國。

路透社報導，亞莉安娜此行到歐洲舉辦巡迴演唱會，宣傳她的第3張專輯「危險女人」(Dangerous Woman)，原本她還預計未來幾周將到倫敦、比利時、波蘭、德國、瑞士和法國巡迴演出，但是發生恐攻爆炸以後，推測可能取消之後的演出行程，目前消息尚未證實，她的經紀人Scooter Braun對此也沒有回應。

(中時電子報)