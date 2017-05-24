吳念真哭哭 妖怪村告全聯法院判無罪

吳念真在臉書自曝自己莫名「搶了全聯先生工作」。（取自吳念真臉書粉絲專頁）

「台灣最會說故事的歐吉桑」吳念真，在未經授權情況下，照片莫名登上全聯福利中心生活誌以及報紙廣告，害他被朋友虧「搶了全聯先生工作」。網友支持吳念真「吉（告）」全聯，不過南投妖怪村曾對全聯提告未經授權使用商標，卻被法院判決無罪。

據聯合報報導，設計師「牛哥」曾俊琳具名「台灣妖怪村設計總監牛哥」，在吳念真的臉書留言，指全聯曾用妖怪村的眼球商標辦妖怪音樂季，他們提告，法院判決卻指「他們是不小心的，無犯罪意圖」，連續使用兩個商標都沒事。

還說「他們用您的照片哪需要您同意，因為他們已經把防火牆做好了」。曾俊琳表示，妖怪村發存證信函全聯連理都不理，開庭時律師當著法官的面說，全聯用妖怪商標來辦活動是為妖怪村好，因為他們有800萬會員可以跟妖怪村搭配活動。

全聯23日下午正式發表聲明，表示對吳念真造成困擾深感抱歉，希望親自向吳念真說明並表達歉意。

許多網友在吳念真臉書留言支持吳導「告到底」，或是要求全聯贊助紙風車；也有網友搞笑模仿全聯總裁徐重仁，留言說「念真，你還年輕，不要想著廣告費比別人低，有人願意用你的照片，就該偷笑了！累積經驗比較重要啊，忍耐不計較、好好工作，總有一天老闆會看到的」。

(中時電子報)