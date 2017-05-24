台企聯10周年 張志軍：大陸對台胞一如既往

5月8日，大陸國台辦主任張志軍（前左）參觀江蘇宿遷台灣青年就業創業基地時，與台灣青年交談。（中新社）

大陸國台辦主任張志軍今出席台企聯成立10周年活動時致詞表示，去年520以來，兩岸關係發生重大變化，大陸將一如既往地為台灣同胞提供支持幫助，沒有任何力量可以把我們分開，就如同我們絕不容忍台獨的堅定態度般，大陸對台灣同胞將「言必行，行必果」。

就當前兩岸形勢，張志軍指出，自去年520以來，兩岸關係發生重大變化，面對官方溝通聯繫機制中斷，兩岸各領域交流受到影響，兩岸同胞都有很深的感受，也了然於心。

張志軍表示，民進黨當局口稱善意，強調兩岸關係「維持現狀」，卻背棄「九二共識」政治基礎，損毀兩岸關係和平發展橋墩，始終不願正面回答，台灣內部「去中化」動作頻頻，證實「九二共識」是兩岸關係的定海神針，基礎一旦被破壞，兩岸關係將回到動盪不安的局勢。

對於今後兩岸交流，張志軍說，大陸首先願意歡迎台灣同胞，並為其提供學習、工作等發展便利，期望台企聯不辜負中共總書記習近平的期望，繼續堅持「九二共識」、「一中原則」。

(旺報)