吳敦義大溪謁靈 緬懷經國先生風範
國民黨主席當選人吳敦義24日早上到桃園市大溪頭寮陵寢向故總統蔣經國謁靈，吳敦義說，1968年5月24日受當時救國團主任蔣經國會見，開始從政之路，至今仍依循經國先生的風範從事，不敢有所違背。
吳敦義說，在台大就學時擔任大學報的總編輯，當時有感大學的墮落，寫了1篇文章。恰好被當時的國防部長、救國團主任蔣經國看見。因此在1968年5月24日，蔣經國在救國團總部會見吳敦義，開始他的從政之路。吳敦義說，經國先生勤於政務、上山下海、走入基層、關懷弱勢，締造台灣經濟繁榮，他永遠懷念在心頭。
針對媒體詢問交接小組，吳敦義表示，將由競選辦公室總召集人曾永權、國民黨中常委姚江臨、競選辦公室組織部執行長李哲華擔任交接工作的窗口。此外也有媒體詢問有中常委提案要查國民黨旗下洪秀柱的人馬，吳敦義則說沒有聽說此事。吳敦義指出，黨有制度，基金會是黨的公產，任何人都不可能逾越法律的規定，他的看法是不必去查。
此外有人說吳敦義點名前台北縣長參選周錫瑋，吳敦義則說，完全沒有這些事。吳敦義還說，網路上還流傳國民黨2020年不分區立委參選名單，完全是網友的狂想曲。他一定會大公無私，否則沒資格擔任黨主席。
(中時)
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