陽岱鋼何時回歸？ 最快6月9日對上老東家

陽岱鋼最快6月9日就能回到一軍對上老東家火腿。(資料照 截自日本雅虎體育)

旅日好手陽岱鋼，今年轉戰讀賣巨人，開季就因下半身緊繃，僅在二軍出賽兩場，就進入傷兵名單，直到日前才與球隊3軍開始練球，今再度傳出好消息，陽岱鋼最快6月9日巨人與老東家火腿的交流戰中，就有機會回到一軍出賽。

陽岱鋼17日正式脫離復健，開始與球隊3軍團體練習，目前也預計將在30日與巨人三軍共同出賽，迎戰獨立聯盟球隊，將是繼3月19日在二軍出賽後，相隔兩個多月再度進行實戰。

目前球團評估，如果狀況調整得宜，最快能在6月9日作客前東家火腿的札幌巨蛋交流戰，陽岱鋼就有機會上場，他表示，身體狀況已經不要緊了，期盼能盡快出賽。

(中時電子報)