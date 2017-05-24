主辦單位和大陸嘉賓及參與論壇的專家們在師大校園合影。(旺旺中時文化傳媒北京公司)

大陸34位傳播領域專家學者,應旺旺中時媒體集團、臺北市廣告公會、台師大、廣告雜誌等單位之邀,來到台灣參與一場關於機器人和行銷傳播議題的盛會,會後並參觀了「旺旺中時媒體集團報業大樓」。

「兩岸行銷傳播論壇—Era of Marbot行銷傳播機器人時代的來臨?」 於2017年5月12-13日,在臺灣師範大學舉行。 論壇邀請40多位兩岸產學重量級大師齊聚一堂。 在AI人工智慧越來越進步的當下,透過兩岸產學界的專業視角,一同探討在科技領導數位時代下傳統行銷產業的變革,以及行銷傳媒產業的未來發展和無限可能。

此次活動由旺旺中時媒體集團、臺北市廣告代理商業同業公會、北京大學新媒體行銷傳播(CCM)研究中心、滾石文化廣告雜誌及九井廣告股份有限公司共同主辦。 旺旺中時媒體集團副總裁及中天電視董事長馬詠睿、北京大學新聞與傳播學院副院長陳剛,臺灣師範大學校長張國恩,臺灣師範大學教務長陳昭珍,臺灣滾石文化廣告雜誌董事長段鐘沂,臺北廣告業商業同業公會理事長鄧博文,旺旺中時文化傳媒總經理林淑黛等嘉賓,以及來自臺灣微軟、智威湯遜、迪思傳媒、北京智捷天成公關等兩岸廣告行銷傳播領域的代表, 和來自政治大學、世新大學、華南理工大學、華東師範大學、上海大學、首都經貿大學、武漢大學、四川大學、復旦大學、深圳大學、福建師範大學、安徽大學等學術機構的專家、學者,以及臺灣師範大學師生200餘人出席論壇。

論壇結束了,大家合影留念。(旺旺中時文化傳媒北京公司)

參觀時報大樓的專家們和旺仔合影。(旺旺中時文化傳媒北京公司)

會中作為此次活動的主辦方,馬詠睿表示,這個時代最重要的就是團結的力量,兩岸的團結更代表中華民族的力量在重要的產業中發揮的影響力,此次論壇就是兩岸學術文化團結的象徵。 傳統媒體受到強大的衝擊,她希望透過緊密的技術合作,讓新穎的互聯網技術為廣告的未來找到新模式。

大陸代表,北京大學陳剛教授在致辭中指出,作為「海峽兩岸青年創業就業示範點」之一的北京大學新媒體行銷傳播(CCM)研究中心,長期以來一直致力於推動兩岸青年和兩岸行銷傳播的專業交流。 智慧化在行銷傳播領域正在加速發展和應用,學者的使命在於對行業的關注、總結和洞察。 面對技術改變全球的時代,兩岸的同仁要多交流,面對挑戰,共同發展。 張國恩代表臺灣師範大學歡迎兩岸與會貴賓,他表示行銷傳媒產業正面臨改革,三個非常重要的科技發明,全球資訊網、大資料和翻譯自動化,網路拉大了空間的廣度,大資料是時間縱軸的影響,翻譯自動化可以達到跨文化的發展。 這三者結合所產生的蝴蝶效應和長尾效應,將使每個人的影響力越來越大。

每個人都有自己和旺仔記憶。(旺旺中時文化傳媒北京公司)

與會專家在時報大樓前合影。(旺旺中時文化傳媒北京公司)

鄧博文表示,AI人工智慧將會顛覆這個世界,機器人會取代人腦,但絕對不可能取代人心。 廣告是一種人性的洞察,他衷心期望機器人的發明是為人性而人性。 在上午的主論壇中,與會專家一致認為,在大資料、智慧化的生產面前,人與技術的關係正在發生根本的變化。 一些現有成熟的技術正在被顛覆,行銷傳播領域挑戰多於機會,我們對於未來必須有新的思考。

下午,舉辦三場分論壇,以廣告倫理、科技創新及產業變革為主題的三個分論壇依次開啟。 兩岸專家討論熱烈,思想交鋒,引發更多的思考與討論。 兩岸行銷傳播論壇第二日的閉門會議在旺旺中時報業大樓舉行,會後,由旺報社長黃清龍為專家們進行旺旺中時媒體集團介紹,並致贈小旺仔作為紀念,金犢獎的主席副主席們並在現場合影留念,會後一行人在旺旺中時文化傳媒總經理林淑黛的帶領下參觀了得到德國IF設計大獎的時報大樓,對於空間裝置藝術及旺仔紛紛合影留念!

(中時電子報)