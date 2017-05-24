中市勞工局開辦「無憂專線」 為勞工分憂解勞
台中市政府勞工局開辦0800-666-160「無憂專線」，由專業人員接線，傾聽勞工的壓力及困擾，並彙整法律諮詢、心理諮商、職業傷病諮詢、理財諮詢等相關資源，提供大台中地區勞工朋友免費的諮詢及資源媒合服務，協助處理影響工作或生活的各項困擾，提升工作績效及幸福感。
勞工局長黃荷婷表示，勞工朋友壓力大，生活大小壓力皆影響工作情緒，諸如婚姻關係、親子教養問題、職場適應問題、職業傷病等，皆可能導致工作無法專心，生產力下降。因此勞工局開辦無憂專線，希望為勞工分憂解勞。
無憂專線曾服務一位企業行政人員「小為（化名）」，近期工作時常有呼吸急促、胸悶等狀況，經過醫師診斷，發現罹患恐慌症，儘管小為遵照醫師囑咐按時服用藥物，上班期間仍不時因工作壓力而發作，工作效能每況愈下。
黃荷婷指出，後來透過無憂專線與專業心理師的協助，小為才發現自己的壓力來源不單純是來自上司，還跟自己的生長背景有關係，在找到原因後，小為的恐慌症狀終於逐漸減緩。希望透過無憂專線為更多勞工解決各種壓力問題，無憂專線號碼為0800-666-160，服務時間周一至周五早上9時至晚上7時，中午不休息。
(中時)
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