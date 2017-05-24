台灣10大最佳地標 台北、高雄景點包辦9個名次
台灣寶島遊，哪處地標連3年奪冠？全球知名旅遊網站昨(23)日公布10大台灣最佳地標性景點，台北與高雄景點包辦9個名次，前3名均由台北景點奪得，其中台北101連3年蟬聯冠軍。
旅遊網站TripAdvisor根據過去12個月期間全球千萬旅客用戶提交的景點點評和評分的數量及質量綜合計算，台灣10大最佳地標由台北101再次奪冠，龍山寺、中正紀念堂居次。另高雄市立圖書館總館、高雄光之穹頂以及台南安平樹屋則是最新上榜景點。
「2017年旅行者之選」台灣最佳地標性景點排行榜：
1.台北101–台北市
2.龍山寺–台北市
3.中正紀念堂–台北市
4.佛光山佛陀紀念館–高雄市
5.高雄市立圖書館總館–高雄市
6.高雄光之穹頂–高雄市
7.保安宮–台北市
8.安平樹屋–台南市
9.忠烈祠–台北市
10.佛光山–高雄市
(中時電子報)
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