立院奔跑摔倒 王育敏助理緊急送醫

立委王育敏的助理（中，擔架上者）在司法委員會中摔倒，緊急送醫。（姚志平攝）

會議室裏走道空間狹小。（姚志平攝）

立法院24日審查「政務人員退職撫卹條例」修正草案，會議進行中國民黨立委王育敏的助理奔跑進入會議室時，不小心被地上的電源線絆倒並痛到無法起身，立法院醫護人員到場查看後，緊急叫救護車將該位助理送醫。

(中時)