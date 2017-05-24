昔曾說「不搞外遇」 謝祖武手牽美熟女傳曖昧情

謝祖武素有新好男人形象，近來卻被拍到跟美熟女製作人過從甚密，有牽手、扶腰等曖昧互動。(中時資料照片)

今年49歲的「磊哥」謝祖武，素來給人新好男人的正面形象，他過去也曾說過：「假如指按時付費、盡心盡力照顧老婆小孩、不搞外遇的話，我是個及格的好爸爸」，如今卻疑似破功，被拍到跟正妹女製作人互動曖昧，跟老婆卻是冷冷淡淡。

據《鏡周刊》報導，謝祖武跟老婆江婷琳結婚15年，最近卻被爆料者指出跟《女人要有錢之武花教主》製作人吳育婷過從甚密，5/3晚間，兩人和朋友坐計程車離開，男性友人自動坐到副駕駛座，讓吳育婷和謝祖武獨享後座，被指有一定的默契，就這樣前往燒烤店與朋友會合用餐，9點半左右，一行人酒足飯飽步出餐廳，女方貼近謝祖武吱吱喳喳說話，說笑之際，謝祖武一個重心不穩後退了一小步，吳育婷隨即伸手撐住謝祖武的腰，接觸姿勢惹人遐想。

時隔約1周，5月12日晚間，兩人再度與朋友相約吃晚餐，搭車過程中，謝祖武與吳育婷相談甚歡，下車時，人夫竟伸手牽女方下車，女方似乎對這動作也未感到任何不妥，反倒很熟悉似的，讓爆料者認為兩人關係匪淺，反觀謝祖武與老婆的互動，日前他跟江婷琳開車外出吃麻辣火鍋，用餐僅1小時就離去，飯後直接回家，走在路上也一前一後相隔一段距離，儼然老夫老妻的淡定相處模式，跟他與吳育婷的互動熱度頗有落差。

針對此爆料，謝祖武的經紀人回應反駁，表示兩人只是在談公事，「而且我也在啊！武哥只要是下車的時候都會扶女生，連我他也會牽，這是他對女生的紳士舉動」，至於製作人扶腰一事，經紀人解釋應該是喝了酒有些茫了，才會如此。

(中時電子報)