遭夾電燈泡後...趙又廷撇高圓圓 被曬出遊照
夫妻檔趙又廷與高圓圓鶼鰈情深，小倆口常被捕獲私下甜蜜互動，不論是看同一張菜單、一起滑手機，或是趙又廷貼心幫高圓圓整理頭髮，看似尋常的小動作，都甜蜜指數爆表，夫妻倆在演藝圈也擁有好人緣，日前與大陸男星林更新同遊長城照，林更新還被虧是大電燈泡，擁有好交情的趙又廷、林更新近日則再一同出遊。
林更新曾與趙又廷合作《痞子英雄2：黎明再起》、《狄仁傑之四大天王》，兩人也培養出好交情，日前林更新就與趙又廷、高圓圓夫妻同遊長城，他夾在「高圓」夫妻中間，還被小倆口勾手，林更新甚至被虧是大電燈泡，而近日兄弟倆則再一起出遊。
林更新在微博曬出遊照，趙又廷就躺在沙灘上，他還逗趣說「其實有點疼」，林更新則是走進海中開心比「耶」，由於照片中沒有高圓圓，也讓網友直呼「又私會了」，微博更以「林更新趙又廷」登上熱搜榜，引發熱議。
(中時電子報)
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