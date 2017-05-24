亞莉安娜母爆炸當下伸援手 率歌迷到後台避難

亞莉安娜和母親瓊合照。(圖/Instagram@Ariana Grande)

亞莉安娜和母親感情很好。(圖/Snapchat@moonlightbae)

英國曼特斯徹體育館22日發生了自殺炸彈恐怖攻擊，當時美國流行音樂小天后亞莉安娜正在舉辦巡迴演唱會，釀成至少22死59傷的悲劇，爆炸發生當下現場人心惶惶又不知所措，坐在第一排的亞莉安娜母親瓊，也立即加入了疏散觀眾的行列，當機立斷帶著她身邊觀眾席的年輕觀眾到後台避難，並陪伴他們直到危險的狀況解除為止。

據《TMZ》報導，亞莉安娜(Ariana Grande)的母親瓊(Joan)，原本打算在演唱會結束後，到後台和女兒見面並恭喜她演出成功，沒想到突然發生自殺炸彈攻擊，目擊者看到她和身旁亞莉安娜的保鑣組，護送鄰近舞台的大群觀眾，從舞台前往後台避難，並和保鑣一直陪著觀眾到情況安全為止。

西洋流行音樂小天后亞莉安娜。(圖/美聯社)

曼特斯徹民眾為恐攻罹難者獻花致意。(圖/美聯社)

亞莉安娜歷經這場恐怖的演唱會後，雖然沒有受傷但用推特向外界表示自己的「心碎了，打從我心底，我真的很抱歉也無言以對」，她也已經於周二返回佛州家中，她原訂在本周四、周五將於倫敦繼續《危險尤物》(Dangerous Woman Tour)巡迴演唱會，盛傳這兩場演唱會將因考量觀眾安全為由取消，不過官方目前還沒有公布相關消息。

(中時電子報)