疑冷媒外洩 工人安裝冷氣遭凍傷

台北市消防局上午9時43分獲報，松山區北寧路一棟公寓，疑更換冷氣壓縮機時，冷媒不慎外洩，造成2名安裝工人凍傷，送醫急救均無生命危險。

救護人員指出，傷者男性50歲，胸口及臉部40%凍傷，意識清醒，為吸入性嗆傷；另1名男性23歲，也是吸入性嗆傷。兩人皆送國泰醫院救治，全案已通知市府勞檢處及警方調查。

(中時)