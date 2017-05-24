秀場虧盡女藝人 豬哥亮唯獨栽在「她」手上

蔡頭扮演的紅頂藝人，曾為豬哥亮節目固定班底。(圖/本報系資料照)

「秀場天王」豬哥亮上周病逝，對演藝圈的貢獻讓人無限緬懷，回憶起昔日主持「豬哥亮歌廳秀」時，妙語如珠的主持功力，至今仍鮮少人能超過，當初為了節目效果，豬哥亮可說虧盡所有女藝人，但唯獨遇到「她」便會吃鱉， 而這個「她」其實是創立紅頂藝人的蔡頭。

當年蔡頭總以反串姿態上節目，一看到豬哥亮就「投懷送抱」，並熱情地獻上香吻，甚至還頻頻吃豆腐，出乎預料的舉動讓豬哥亮招架不住，相較調戲女藝人的模樣相差甚遠，反差感反而營造出加倍「笑」果，引起廣大觀眾熱烈迴響，因緣際會下促成蔡頭成為「豬哥亮歌廳秀」固定班底，當時豬哥亮復出主持《豬哥會社》，更是力邀蔡頭上節目擔任嘉賓，將當年表演橋段再度「原汁原味」呈現。

回顧蔡頭22年前創立紅頂藝人時，花了7千萬重金打造紅頂藝人，也曾在台灣颳起一股旋風，全盛時期公開演出更是一票難求，豈知碰上921強震表演場地全毀，讓其演藝事業陷入低潮，對此蔡頭表示「紅頂藝人還有在經營，但全權放手給學生經營」，似乎不在眷戀演藝圈五光十色的生活。

(中時電子報)