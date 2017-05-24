秀場虧盡女藝人 豬哥亮唯獨栽在「她」手上
「秀場天王」豬哥亮上周病逝，對演藝圈的貢獻讓人無限緬懷，回憶起昔日主持「豬哥亮歌廳秀」時，妙語如珠的主持功力，至今仍鮮少人能超過，當初為了節目效果，豬哥亮可說虧盡所有女藝人，但唯獨遇到「她」便會吃鱉， 而這個「她」其實是創立紅頂藝人的蔡頭。
當年蔡頭總以反串姿態上節目，一看到豬哥亮就「投懷送抱」，並熱情地獻上香吻，甚至還頻頻吃豆腐，出乎預料的舉動讓豬哥亮招架不住，相較調戲女藝人的模樣相差甚遠，反差感反而營造出加倍「笑」果，引起廣大觀眾熱烈迴響，因緣際會下促成蔡頭成為「豬哥亮歌廳秀」固定班底，當時豬哥亮復出主持《豬哥會社》，更是力邀蔡頭上節目擔任嘉賓，將當年表演橋段再度「原汁原味」呈現。
回顧蔡頭22年前創立紅頂藝人時，花了7千萬重金打造紅頂藝人，也曾在台灣颳起一股旋風，全盛時期公開演出更是一票難求，豈知碰上921強震表演場地全毀，讓其演藝事業陷入低潮，對此蔡頭表示「紅頂藝人還有在經營，但全權放手給學生經營」，似乎不在眷戀演藝圈五光十色的生活。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。