半年瘦17公斤 36歲女諧星變女神

沈珍華出道14年，都以福氣體態示人。(圖／翻攝自沈珍華IG、韓網)

沈珍華身材明顯小一號。(圖／翻攝自沈珍華IG)

沈珍華瘦身成功，令大家超驚艷。(圖／翻攝自韓網)

36歲南韓女諧星沈珍華出道都以福氣體態示人，不過日前她因為被健檢打擊，下定決心減肥，近日在節目亮相，瘦了不少的她，讓主持人和在場來賓都驚艷不已。

沈珍華下定決心減肥，是因為做健康檢查時，發現自己血管宛如60多歲老人，讓她打擊很大，才會發憤瘦身，而她也透露自己半年內瘦了17公斤，讓她直呼真的好辛苦，她也分享瘦身秘訣，透過控制飲食和持續運動，讓她從圓臉變V臉，身材也小一號，秒晉升成女神。

(中時電子報)