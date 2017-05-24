為赦免法蔡啟芳父子互嗆 蔡易餘：現在零互動

立委蔡易餘24日受訪。（姚志平攝）

前立委蔡啟芳向現任立委兒子蔡易餘喊話，若不把赦免法修正草案排入議程，就結束父子關係，蔡易餘昨回應媒體，說父親是「幹話之王」。

今天（24日）蔡易餘表示父子兩人現在零互動，他跟父親的心結要用時間來化解，時間是最好的療傷劑，快則一天，慢則一年。

蔡啟芳為了要求蔡英文總統特赦陳水扁，22日在臉書上貼文，「本人在此聲明，立院本會期蔡易餘是司委會召委，如不把《赦免法》之修正案排入議程，那父子關係就結束！」

蔡易餘23日回應，父親很明顯是在講「幹話」，大家都知道他父親是「講幹話之王」，但既然父親都說了，就得思考接下來怎麼做。蔡易餘辦公室後來解釋，「幹話」是指浮誇的言詞，但不是氣話也不是垃圾話。

關於《赦免法》修法，蔡易餘解釋，有一派認為必須是罪刑宣告之人待判決定讞，才能被赦免，他因此在去年5月提案修法，不必等判決定讞也能被赦免，但本會期重點在於年金改革，且就算完成《赦免法》修法，也不代表可以馬上特赦阿扁，所以父親其實是對蔡英文喊話、講幹話，希望蔡英文正視阿扁受不公平對待，依《憲法》行使特赦，就可以化解紛爭。

(中時)