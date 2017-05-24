NBA》換厄文爆衝！騎士逆轉勝塞爾提克聽牌
儘管上半場曾落後16分，「小皇帝」詹姆斯也有犯規麻煩，騎士24日換成厄文挺身而出，靠他猛轟季後賽生涯新高42分，其中第3節獨拿21分，騎士終場112比99逆轉擊退塞爾提克，東區決賽取得3勝1敗聽牌，第5戰26日將回波士頓進行。
詹姆斯上半場就吞4犯，造成地主騎士一度落後塞爾提克16分窘境，幸好洛夫與厄文還算爭氣，幫助騎士逐漸追上，詹姆斯第3節雖發生不可思議的快攻扣籃沒進，卻馬上靠罰球幫騎士反以73比72超前，且逐漸擴大領先優勢。
接著騎士球迷最不想看見場景出現，厄文在第3節快結束時，上籃時不小心扭傷自己右踝，但他竟把自己球鞋綁緊，繼續上場拚戰，彷彿沒有受傷模樣瘋狂搶分，光在第3節，他就狂掃21分，也幫騎士打完前3節取得87比80領先。
來到第4節，換成詹姆斯切換到強攻模式，他先在最後3分52秒投進個人第1顆三分球，接著籃下撞倒對手放進兩分、中距離跳投命中，個人連拿7分，帶領騎士取得110比97領先，正式宣告大局底定，綠衫軍也無力追趕了。
厄文全場投22中15、9罰進8，除拿全場最高得分，也拿4助攻、3籃板，怎可能相信他有受傷！詹姆斯也在下半場徹底擺脫犯規麻煩，最後貢獻34分、6助攻與5籃板，洛夫17分、17籃板，光是三巨頭，就攜手攻下93分。
布雷德利攻下塞爾提克全隊最高的19分，但他投19中7，手感並不理想，克勞德18分、8籃板及4助攻，荷福德16分、7助攻，歐利尼克15分，前役攻下27分的史馬特，24日完全找不到投籃準星，全場投9中1、僅得8分。
(中時電子報)
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