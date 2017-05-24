MiLB》旅美張家兄弟 小聯盟首度同場交手

效力海盜2A的張進德，今與弟弟張育成同場較勁。（資料照 中央社）

旅美小將張家兄弟，張進德與張育成，兩人今在海盜2A(艾頓那曲球)與印地安人2A(亞克朗橡皮鴨)一戰中，共同先發出賽，兩人首次在小聯盟同場交手，可惜兩人都表現平平，張育成5打數1安打，張進德則是4打數0安打。

此役張家兄弟兩人，不約而同都擔任球隊第5棒，效力海盜2A的張進德春訓時因右側斜角肌受傷，都在傷兵名單中，直到日前才回到2A正式出賽，目前都還在調整狀況，今4打數0安打，本季至今3場出賽僅敲1安。

張育成今擔任先發游擊手，5打數1安打，被三振了兩次，不過近期連三戰出賽都有敲安，擺脫5月中旬18打數僅2安的低潮，此役哥哥張進德6上打擊時，張育成守備發生失誤，讓哥哥上到壘包，好險沒造成球隊失分。

(中時電子報)