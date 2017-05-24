加州若實施台式健保 年耗資4千億美金
根據加州議會的立法分析結果，若要在加州實施單一保險人支付醫療保險制度（single-payer healthcare,也就是類似台灣健保），每年將耗資美金四千億美金，其中半數恐將另徵新稅才能支應。
單一保險人支付制度的好處是避免商業機構擔任保險人會考量利潤篩選被保險人，背離全民健康保險初衷，所以由國家設置的單一機構(台灣就是中央健保局)為全民健康保險的唯一保險人。單一保險人支付制度也被證明能有效壓低醫療費用的成長。歐洲北美與許多已開發國家都採取類似的全民醫療保險制度，只有美國是明顯的例外。
這項分析是在加州議會財政委員會對「單一保險人支付」醫保舉行聽證會前發佈的，供加州議會參考。根據分析，這項醫保計劃每年需花費4,000億美元來支付所有醫療及行政成本，財源中有半數可以從改變現存的聯邦、州及地區資金用途來籌措，但餘下的2千億美元成本恐得稽徵新稅籌措。
不過該分析報告也表示加州若實施強制性的全民醫療保險計畫，全加州的雇主與員工每年可減少1千億至1千5百億美元支出。所以每年真正新增的成本只有500億至1000億美元之間。因此該報告也建議籌措經費不妨從雇主下手。
分析中也提出警告，單一保險人支付醫療保險制度，會使現有醫療體系出現前所未有的變化，因此，新制度該如何籌畫、與現有醫療體系如何銜接過渡，都充滿不確定性。
美國前總統歐巴馬最重要的政績《患者保護與平價醫療法案》(暱稱為歐巴馬健保)，雖然大幅擴張美國人健保涵蓋範圍，但仍不是單一保險人支付制度。如今該法又被川普與國會聯手廢除，許多美國人又重新面臨無險可保或是醫療費用大增的問題。
(中時電子報)
文章來源：洛杉磯時報
關鍵字：加州、單一保險人支付醫療保險、台灣健保
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