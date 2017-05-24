台鐵班表有無違法？各地標準沒共識

台鐵產業工會於調查庭召開前，至勞動部門口抗議。（洪安怡攝）

針對台鐵勞工春節請假遭記過爭議，勞動部今（24）日上午召開第3次調查庭，台鐵產業工會也至勞動部召開記者會，指出2、3個月前各地方已針對台鐵進行勞檢，要求勞動部協助調查，並於10天內盡速公布全台勞檢結果。

「依法休假被懲處，勞動部公正審案」台鐵產業工會表示，勞動部長林美珠曾說將檢討台鐵班表，但至今已過2個月，勞動部檢討的承諾無任何進度，這次的裁決案如何審理，全台勞工都在看，盼勞動部公正審理，促進台鐵工時改革。

此外，今年2、3月時，台鐵產業工會向全台各地方政府檢舉台鐵，各地方政府進行勞檢後，台鐵產業工會表示，已有數個縣市認定台鐵「日夜休」，每月加班超過46小時上限，工時過長，也有縣市認定「台鐵局違法使用變形工時」，但也有縣市認為無違法，各地查核結果不一，其餘如新竹縣、南投縣、嘉義縣、雲林縣則是送出勞檢至今3個月，仍無具體查核結果。

台鐵產業工會認為，勞動部主張的「一日為連續24小時」沒有函釋，於法無據，台鐵班表已經違法，勞動部應盡速承認錯誤，做出「一日應為0時至24時」函釋，並積極介入各地勞檢，公布勞檢結果，否則不排除採取更大的抗爭活動。

(中時)